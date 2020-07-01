Задержанного по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова наказали десятью сутками ареста

Координатору инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской Дмитрию Фурманову суд Ленинского района Гродно назначил 10 суток административного ареста за неподчинение милиции. Такое решение принял 1 июля судья Юрий Казакевич.

Дмитрий Фурманов. Фото: racyja.com

Дмитрия Фурманова задержали на улице Советской 29 мая. Он находится в СИЗО № 1 в Минске, являясь фигурантом «дела Тихановского».

Согласно протоколу, Фурманов на пикете в Гродно в тот день не подчинялся сотрудникам милиции Андрею Пацую и Михаилу Хацуку при задержании.

Фурманов свою вину не признал. Он рассказал, что 29 мая собирал подписи на законном пикете за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. После потасовки и падения милиционера он продолжил далее работать. Неожиданно сзади к нему подошли неизвестные, схватили вместе со стулом, на котором он сидел возле стола по сбору подписей, и понесли в неизвестном направлении. По словам Фурманова, когда он закричал, кто-то ударил ему кулаком в лицо, он потерял сознание, а очнулся уже на полу микроавтобуса.

Свидетелями на суде выступили сотрудники ОМОН Пацуй и Хацук. Как рассказал Пацуй, Фурманов находился примерно в 10 метрах от места, где после потасовки упал милиционер. Он пояснил, что поступила команда задерживать всех причастных к инциденту. На вопрос адвоката, почему задержали именно Фурманова и какие противоправные действия тот совершал, Пацуй ответил, что тот двигался быстрым шагом от места инцидента.

По словам Пацуя, они представились задержанному, пояснили причину задержания и предложили пройти с ним, однако Фурманов отказывался, сопротивлялся.

Отца подсудимого Александра Фурманова допросили в качестве свидетеля. Он пояснил, что Дмитрия схватили шесть человек в штатском без объяснений и унесли вместе со стулом.

29 мая на пикете в Гродно был задержан блогер Сергей Тихановский и еще девять человек, в том числе Фурманов. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции