В США зафиксировали антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки
В США за последние сутки было зарегистрировано 50 203 новых случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Данный показатель является рекордным с момента начала эпидемии в марте 2020 года, сообщает
По данным Университета Джона Хопкинса, всего в стране было зарегистрировано более 2 млн 685 тыс случаев заболевания коронавирусом. Более 128 тысяч человек погибли.
Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 10,6 миллионов людей. Количество умерших превышает 515 тысяч.