В США зафиксировали антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки

В США за последние сутки было зарегистрировано 50 203 новых случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

Данный показатель является рекордным с момента начала эпидемии в марте 2020 года, сообщает CNN . Рост числа заражений зафиксирован в более чем 30 штатах.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в стране было зарегистрировано более 2 млн 685 тыс случаев заболевания коронавирусом. Более 128 тысяч человек погибли.

Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 10,6 миллионов людей. Количество умерших превышает 515 тысяч.