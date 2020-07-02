В США зафиксировали антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки

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В США за последние сутки было зарегистрировано 50 203 новых случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19.

Данный показатель является рекордным с момента начала эпидемии в марте 2020 года, сообщает CNN. Рост числа заражений зафиксирован в более чем 30 штатах.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в стране было зарегистрировано более 2 млн 685 тыс случаев заболевания коронавирусом. Более 128 тысяч человек погибли.

Во всем мире болезнь диагностировали у более чем 10,6 миллионов людей. Количество умерших превышает 515 тысяч.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 США

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