Более 20 человек погибли во время нападения на центр реабилитации наркозависимых в Мексике

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В Мексике произошла бойня в реабилитационном центре, много жертв. Это второе подобное нападение за месяц.

В мексиканском городе Ирапуато неизвестные напали на центр реабилитации наркозависимых, в результате чего погибли 24 человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщила радиостанция Fórmula со ссылкой на главу муниципального управления общественной безопасности Педро Кортеса.

Участники атаки скрылись, задержать их не удалось. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было.

Это уже второе нападение в реабилитационном центре в Ирапуато за месяц: 6 июня были убиты 10 человек.
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Тэги: реабилитационный центр вооруженное нападение Мексика Город: Ирапуато

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