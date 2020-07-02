Более 20 человек погибли во время нападения на центр реабилитации наркозависимых в Мексике
В Мексике произошла бойня в реабилитационном центре, много жертв. Это второе подобное нападение за месяц.
В мексиканском городе Ирапуато неизвестные напали на центр реабилитации наркозависимых, в результате чего погибли 24 человека, еще семеро получили ранения. Об этом сообщила радиостанция
Участники атаки скрылись, задержать их не удалось. Сведений о возможных причинах расправы обнародовано не было.
Это уже второе нападение в реабилитационном центре в Ирапуато за месяц: 6 июня были убиты 10 человек.