В Минске начали строить Санкт-Петербургский квартал

На площадке Санкт-Петербургского квартала в районе улиц Семашко и Петровщина начались работы по строительству инженерных сетей.

Фото: minsknews.by

Тендер на прокладку инженерных коммуникаций выиграл «Минскпромстрой», организация уже приступила к работам, сообщили агентству «Минск-Новости» в УКС «Запад».

«Сейчас завершаются снятие и вывоз растительного грунта, после чего будут выполнены вертикальная планировка территории и вынос существующего газопровода, водопровода, ливневой канализации и магистральных теплосетей. Выполнение данных работ позволит приступить к строительству жилья и паркинга», — рассказал директор УКС «Запад» Юрий Кочерго.

Источник: УКС «Запад»

Жилой комплекс «Петровские верфи», запроектированный по концепции питерских зодчих Институтом «Минскгражданпроект», будет состоять из девяти домов: одного «Маяка», четырех «Парусов» и четырех «Кораблей». Строительство разбито на четыре очереди. Первая рассчитана на 26 месяцев и включает в себя два дома: «Маяк», «Парус», — а также паркинг. К возведению первого дома и паркинга застройщик планирует приступить в конце августа — начале сентября. Освоение территории начнется со стороны 9-й больницы.

На территории предусмотрено качественное благоустройство: велодорожки по периметру квартала, павильоны для хранения велосипедов, игровые площадки для детей, беседки, зона отдыха с фонтаном.