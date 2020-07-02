Неожиданное открытие может переписать историю Польши

Обнаружение массивной оборонительной стены на строительной площадке в Познани может привести к тому, что первой столицей польского государства признают именно этот город.

Источник: Dom Eko

Оборонительные стены из дерева, камня и песка имели толщину 40 метров и высоту 12 метров — они были самыми большими на то время в Польше. Укрепления обнаружили в семи метрах под землей в районе пригорода Острув-Тумски, где археологи проводили исследования перед строительством нового многоквартирного дома, передает thefirstnews.com .

Использование современных методов дендрохронологического датирования и фотограмметрии позволило определить, что стена была возведена между 968 и 1000 годами. Учитывая, что такие крепостные стены были построены только в важных поселениях и что оборонительная инфраструктура Познани состояла из трех укрепленных колец, объединенных вместе, можно предположить, что город мог быть первой столицей страны.

Ранее первой столицей Польши считался расположенный по соседству с Познанью город Гнезно.