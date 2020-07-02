Белорусы едят вдвое больше сала, чем украинцы

/ Новости Украины
Просмотров: 88

Среднестатистический украинец за год съедает около 15 килограммов сала, в то время как житель Евросоюза — около 45, Беларуси — 38, России — 30.

Такие данные Ассоциации мясной отрасли в четверг, 2 июля, озвучили в эфире 1+1.

Сокращение потребление сала в Украине привело также к сокращению отрасли. Отмечается, что сейчас в Украине содержат всего около 5 миллионов свиней, а еще пять лет назад эта цифра приближалась к 8 миллионам.

Эксперты уверяют, что по самым оптимистичным прогнозам такая тенденция сохранится в ближайшие 10 лет.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: сало Беларусь-Украина свинина

Другие материалы на эту тему:

«Мы для них угроза». Украина ввела пошлины на белорусские спички

«Мы для них угроза». Украина ввела пошлины на белорусские спички

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Посол Украины Игорь Кизим: мы продолжаем работать в интересах наших граждан

Посол Украины Игорь Кизим: мы продолжаем работать в интересах наших граждан

Зеленский готовится подложить Лукашенко энергетическую свинью?

Зеленский готовится подложить Лукашенко энергетическую свинью?