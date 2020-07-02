Часть минчан освободили от платы за воду

Жители столичных районов, в которых возникла проблема с водой, не будут за нее платить за июнь.

Соответствующее решение горисполкома принято 2 июля. «Документ освобождает минчан, у которых на прошлой неделе возникли проблемы с качеством воды, от оплаты услуг водоснабжения и водоотведения за июнь», — говорится в сообщении телеграм-канала Мингорисполкома «Минск. Официально».

«Минскводоканал» в течение трех рабочих дней подготовит и передаст в расчетно-справочные центры списки адресов, по которым не будет начисляться оплата. В них попадают жилые дома Фрунзенского, Московского и часть домов из других районов столицы, потребители которых не могли использовать питьевую воду в связи со сбоями системы центрального водоснабжения.

Проблема с качеством водопроводной воды возникла в столице 24 июня, когда жители Фрунзенского и Московского районов стали жаловаться на едкий запах из водопровода. Использовать воду было невозможно. «Минскводоканал» проводил промывку магистральных систем водоснабжения.

В тот же день Минский городской центр гигиены и эпидемиологии взял пробы воды из системы централизованного питьевого водоснабжения названных районов. Было установлено несоответствие питьевой воды санитарным нормам, но жителям об этом стало известно лишь через сутки.

В нескольких районах города был организован подвоз воды автоцистернами, продлен режим работы трех питьевых фонтанов, которые снабжаются из подземных водоисточников. Местные жители были вынуждены стоять за водой в длинных очередях.

Проблему с некачественной водой городские службы пытались решить в течение 25 и 26 июня. 27 июня был снят запрет на использование воды во Фрунзенском и Московском районах столицы.

По факту поступления некачественной воды в водопровод Минска возбуждено уголовное дело. По предварительной информации Следственного комитета, поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций.