«Беларусьфильм» отреставрировал картину о восстании против большевиков на Случчине

На официальном ютьюб-канале национальной киностудии опубликовали фильм 1995 года «На Чорных Лядах», который никогда не показывался широкой публике.

Эту картину по произведению Василя Быкова снял режиссер Валерий Пономарев. Фильм описывает Слуцкое восстание 1920 года.

Как писала «Народная воля», в день премьеры из охраняемой фильмотеки киностудии кто-то похитил единственную копию фильма. С того времени фильм не показывался широкой публике, состоялось всего три показа для узкой аудитории.