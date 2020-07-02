Полицейский из Оренбуржья пытал током местного жителя ради признания в краже

Сотрудник полиции Оренбургской области Сергей Павлов 15 раз ударил электрошокером в пах жителя станицы Черный Отрог Романа Чиквиладзе, а участковый Ринат Арсламбаев держал стул, к которому привязали пострадавшего.

Как сообщили в «Комитете против пыток», по словам Чиквиладзе, 82-летний отец обвинил его, а также его сводного брата Валико Байгулова в краже пяти тысяч рублей. Полицейский Сергей Павлов хотел добиться от мужчины признания.

Когда Чиквиладзе отпустили, он пошел в больницу зафиксировать травмы. Павлов приехал вслед за ним, отобрал медицинские документы, купил тому два творожных сырка и довез до дома.

Павлову и Арсламбаеву предъявили обвинения.