Документ: сотрудникам парка «Беловежская пуща» запретили заходить на TUT.by и Onliner

Приказ предписывает сотрудникам национального парка «Беловежская пуща» «не использовать в своей хозяйственной деятельности» сайты TUT.by и Onliner.by.

Приказ № 225-п «О запрете посещения интернет-порталов» от 1 июля в редакцию TUT.by прислал сотрудник парка «Беловежская пуща». По его словам, документ получили начальники отделов организации, которые уведомили о содержании приказа сотрудников под роспись.

В приказе говорится о том, что сотрудники национального парка должны «под персональную ответственность» исключить использование порталов TUT.by и Onliner.by в своей «хозяйственной деятельности».

Нельзя заходить на интернет-порталы, а также их субдомены с любых цифровых устройств и сетей передачи данных, принадлежащих парку. Причем техник-программист и администратор сетей должны каждый день выборочно проверять компьютеры сотрудников «на предмет посещения» упомянутых сайтов.

Все это делается «для упорядочивания использования национального сегмента сети Интернет» и основывается на приказе № 341-п, изданном в августе прошлого года. Этот документ, как указал наш источник, также был выпущен исключительно для сотрудников нацпарка.

Национальный парк «Беловежская пуща» находится в подчинении Управления делами президента.