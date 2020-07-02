Viber прекращает сотрудничество с Facebook

Японская компания Rakuten Viber присоединилась к глобальному движению #StopHateForProfit.

По сообщению пресс-службы, из приложения будут удалены Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY. Также прекращены все рекламные кампании «Вайбера» в социальной сети.

«На фоне волны негативных публикаций, появившихся в огромном количестве в Facebook, группа международных правоохранительных организаций (включая ADL и NAACP) запустила кампанию #StopHateForProfit. Это знак протеста против бездействия Facebook в отношении публикаций, разжигающих ненависть на платформе. Учитывая многочисленные случаи неправомерного использования данных, неспособность платформы контролировать ксенофобские высказывания, Viber выступает в поддержку движения #StopHateForProfit и разрывает все деловые связи с Facebook», — указано в сообщении.

К акции присоединились порядка 200 компаний и организаций по всему миру, среди которых Microsoft, HP, Unilever, Ford Motor, Coca-Cola, PepsiCo, Adidas, Reebok, Starbucks и другие. Крупные международные бренды, ранее размещающие рекламу в Facebook, в знак протеста с начала июля приостанавливают рекламные кампании в социальной сети на месяц.