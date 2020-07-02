В Витебске задержали 20-летнего педофила

Милиция в Витебске задержала 20-летнего безработного местного жителя, которого подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних и обороте детской порнографии.

По информации пресс-службы МВД, экспертиза показала, что витеблянин совершал развратные действия в отношении малолетних, а также изготавливал и распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних девочек.

Почти год, с июня 2019 года по апрель 2020-го, сам парень регулярно вступал в половую связь с 15-летней девушкой.

Также в соцсетях он находил несовершеннолетних из разных регионов страны, входил к ним в доверие, а затем предлагал секс.

Возбуждены уголовные дела за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, а также за оборот детской порнографии.

Парень был судим за незаконный оборот наркотиков.

Милиция снова обращает внимание на участившиеся случаи груминговых преступлени в отношении детей в сети Интернет. Так как большинство преступлений против половой неприкосновенности или свободы несовершеннолетних начинаются именно с «обработки» потенциальных жертв в Интернете, способствуя изготовлению и распространению детской порнографии, МВД поддерживает инициативу введения уголовной ответственности за секстинг (пересылку интимных сообщений и изображений), сексчатинг (общение на сексуальные темы) и сексторшн (шантаж с использованием материалов интимного характера).