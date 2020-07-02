Находящемуся под следствием фигуранту «дела Тихановского» выписали 10 суток ареста

Жителю Старых Дорог Александру Арановичу суд Ленинского района Гродно назначил 10 суток административного ареста. Такое решение 2 июля вынесла судья Наталья Козел.

Фото Марины Харевич

37-летнего Арановича задержали 29 мая на Советской площади в Гродно. Он проходит по уголовному «делу Тихановского», находится в СИЗО № 1 Минска. Рассмотренное сегодня административное дело не связано с уголовным.

Обвиняемый участвовал в заседании суда через скайп-конференцию. Свидетелями выступили милиционеры Геннадий Верховодкин и Сергей Рымко. Присутствовал представитель УВД Гродненского облисполкома Михаил Павловский.

Согласно протоколу, Аранович 29 мая на Советской площади в Гродно нецензурно выражался, приставал к людям, схватил женщину за рюкзак и тянул ее, при задержании не хотел идти, упирался.

Аранович вину полностью не признал. Сказал, что находился в Гродно на экскурсии. Держался возле края площади, в пикете не участвовал. Аранович рассказал, что находился ближе к Фарному костелу рядом с блогером Тихановским, когда к нему подошел человек в милицейской форме и двое в штатском. Двое человек схватили его за руки и потянули в микроавтобус, третий толкал в спину.

Милиционер Геннадий Верховодкин сообщил суду, что 29 мая Аранович на Советской площади оскорбительно приставал к женщине, схватил и тянул ее за рюкзак. Когда его задерживали, отказывался идти, упирался. По словам Верховодкина, Арановичу представились, пояснили причину задержания. Он и его коллега были в милицейской форме. Аналогичные показания дал его коллега Сергей Рымко.

В итоге суд наказал Арановича 10 сутками административного ареста в совокупности по двум статьям.

29 мая на пикете в Гродно был задержан блогер Сергей Тихановский и еще девять человек, в том числе Аранович. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции. Сейчас их обвиняют на основании ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Организация «Международная амнистия» признала Тихановского и задержанных вместе с ним людей узниками совести.

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