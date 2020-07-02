«Заложенный богом принцип свободной воли предусматривает возможность свободного выбора»

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Выборы в Беларуси должны быть честными свободными и справедливыми. Как заявил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, выступая 2 июля на Будславском фесте (трансляция велась на сайте catholic.by).

«Корабль, имя которому Беларусь, сегодня находится на взбудораженном социально-политическими волнами море, — сказал Кондрусевич. — Выборы, которые перед нами, должны быть честными, свободными и справедливыми. Они должны проходить в духе взаимоуважения между различными политическими и общественными силами».

Кондрусевич также отметил: «Заложенный Творцом принцип свободной воли предусматривает возможность свободного выбора, который будет способствовать так необходимой в наше время консолидации нашего общества. Согласно учению святого Иоанна Павла II, в разнородности должно проявляться единство во имя достижения общего блага для единственной нашей родины, имя которой Беларусь. Поэтому не будем бояться трудностей».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Тадеуш Кондрусевич

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