«Вижу, идет в лоб». В Бобруйске пьяный бесправник протаранил милицейское авто
Погоню, а затем и ДТП спровоцировал минувшей ночью в Бобруйске 39-летний местный житель. Мужчина не имеет права управления транспортными средствами и был сильно нетрезв.
Наряд местного отдела охраны заметил «Субару Форестер», которая ехала по тротуару. Требования остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.
На некоторых участках городских улиц «Субару» разгонялась до 120 километров в час. К задержанию были привлечены дополнительные силы.
На одном из перекрестков дорогу беглецу перегородил милицейский «Джили». Однако «Субару» не остановился, совершив лобовое столкновение.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Помимо водителя в «Субару» находились еще два пассажира — все трое были пьяны. У водителя медицинское освидетельствование зафиксировало 2 промилле алкоголя.
На бобруйчанина составлено несколько административных протоколов,