«Вижу, идет в лоб». В Бобруйске пьяный бесправник протаранил милицейское авто

Погоню, а затем и ДТП спровоцировал минувшей ночью в Бобруйске 39-летний местный житель. Мужчина не имеет права управления транспортными средствами и был сильно нетрезв.

Наряд местного отдела охраны заметил «Субару Форестер», которая ехала по тротуару. Требования остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.

На некоторых участках городских улиц «Субару» разгонялась до 120 километров в час. К задержанию были привлечены дополнительные силы.

На одном из перекрестков дорогу беглецу перегородил милицейский «Джили». Однако «Субару» не остановился, совершив лобовое столкновение.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Помимо водителя в «Субару» находились еще два пассажира — все трое были пьяны. У водителя медицинское освидетельствование зафиксировало 2 промилле алкоголя.