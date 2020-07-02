В Германии подняли штрафы за мусор на улицах

Власти Франкфурта-на-Майне приняли решение поднять штрафы за мусор на улицах.

Франкфурт-на-Майне / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как отметила глава подразделения по охране окружающей среды муниципалитета Розмари Хайлиг, до ситуации с COVID-19 город находился на правильном пути, однако сейчас ситуация: «Я ощущаю вонь».

Так она отметила, что в общественных местах люди не проявляют должного внимания и просто оставляют свой мусор.

Хайлиг считает, что объем отходов увеличился на 30-35 процентов. Самая напряженная ситуация на берегах Майна (возле вокзала и на площади Опернплац).

С 1 июля в городе увеличен допустимый верхний предел предупредительных штрафов с 30 до 55 евро в случае нарушения с мелкими отходами. Нарушения в случае с крупногабаритными отходами также были скорректированы в сторону повышения на 50 евро.