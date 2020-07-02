Лишь треть украинцев поддерживает Зеленского
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского по данным социологов не превышает 35%.
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 24-28 июня 2020, 22% опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить. За последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.
Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% — улучшилось. Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% — увидели улучшения. В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% — отсутствие изменений, 17% — улучшение.
53% считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что может стать война на Донбассе.
Деятельностью Президента Зеленского довольны 36%, недовольны — 52%. Работой главы Верховной рады Украины Разумкова довольны 21%, недовольны — 51%, затруднились оценить его работу 28%. Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной Рады, 76% — отрицательно. 9% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства Шмыгаля (56% — недовольны, 36% — затруднились оценить). Лишь 8% довольны работой Кабмина, 71% — не удовлетворены, каждый пятый не ответил на этот вопрос.
Президентский рейтинг:
- Владимир Зеленский — 34,6%;
- Петр Порошенко — 11,4%;
- Юрий Бойко — 11,2%;
- Юлия Тимошенко — 7,2%;
- Игорь Смешко — 6,7%.
Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% — не определились.
Парламентский рейтинг:
- партия «Слуга народа» — 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
- партия «Оппозиционная платформа — За життя» — 15,3%;
- «Европейская солидарность» — 13,6%;
- «Батькивщина» — 10,7%;
- «Сила и честь» — 3,7%;
- партию Шария — по 3,7%;
- Радикальная партия — 3,5%;
- «Голос» — 3%;
- «Свобода» — 2,5%;
- «Украинская стратегия» — 2,2%.
Около 20% не определились с партийными предпочтениями.