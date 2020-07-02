Лишь треть украинцев поддерживает Зеленского

/ Новости Украины
Просмотров: 225

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского по данным социологов не превышает 35%.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 24-28 июня 2020, 22% опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить. За последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.

Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% — улучшилось. Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% — увидели улучшения. В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% — отсутствие изменений, 17% — улучшение.

53% считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что может стать война на Донбассе.

Деятельностью Президента Зеленского довольны 36%, недовольны — 52%. Работой главы Верховной рады Украины Разумкова довольны 21%, недовольны — 51%, затруднились оценить его работу 28%. Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной Рады, 76% — отрицательно. 9% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства Шмыгаля (56% — недовольны, 36% — затруднились оценить). Лишь 8% довольны работой Кабмина, 71% — не удовлетворены, каждый пятый не ответил на этот вопрос.

Президентский рейтинг:

  1. Владимир Зеленский — 34,6%;
  2. Петр Порошенко — 11,4%;
  3. Юрий Бойко — 11,2%;
  4. Юлия Тимошенко — 7,2%;
  5. Игорь Смешко — 6,7%.

Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% — не определились.

Парламентский рейтинг:

  1. партия «Слуга народа» — 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
  2. партия «Оппозиционная платформа — За життя» — 15,3%;
  3. «Европейская солидарность» — 13,6%;
  4. «Батькивщина» — 10,7%;
  5. «Сила и честь» — 3,7%;
  6. партию Шария — по 3,7%;
  7. Радикальная партия — 3,5%;
  8. «Голос» — 3%;
  9. «Свобода» — 2,5%;
  10. «Украинская стратегия» — 2,2%.

Около 20% не определились с партийными предпочтениями.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина

Другие материалы на эту тему:

Вдоль закрытых границ. Не чужой белорусам украинский Луцк

Вдоль закрытых границ. Не чужой белорусам украинский Луцк

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Посол Украины: мы больше не используем историю войны как материал для пропаганды

Саакашвили станет вице-премьером правительства Украины

Саакашвили станет вице-премьером правительства Украины

Наши на карантине. Украина. «В Киеве выделяешься, заходя в магазин без маски»

Наши на карантине. Украина. «В Киеве выделяешься, заходя в магазин без маски»