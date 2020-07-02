Лишь треть украинцев поддерживает Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского по данным социологов не превышает 35%.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в течение 24-28 июня 2020, 22% опрошенных оценивают направление движения страны как правильное, 63% - как неправильное, еще 15% затруднились ответить. За последний месяц наблюдается падение положительных оценок положения дел в стране с 32 до 22%.

Две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% — улучшилось. Ухудшение экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% — увидели улучшения. В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% — отсутствие изменений, 17% — улучшение.

53% считают, что экономический кризис осенью этого года может произойти из-за некомпетентности власти. 32% считают, что причиной может стать коронавирус, только 6% считают, что может стать война на Донбассе.

Деятельностью Президента Зеленского довольны 36%, недовольны — 52%. Работой главы Верховной рады Украины Разумкова довольны 21%, недовольны — 51%, затруднились оценить его работу 28%. Работой парламента и правительства довольны значительно меньше. Лишь 9% положительно оценили деятельность Верховной Рады, 76% — отрицательно. 9% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства Шмыгаля (56% — недовольны, 36% — затруднились оценить). Лишь 8% довольны работой Кабмина, 71% — не удовлетворены, каждый пятый не ответил на этот вопрос.

Президентский рейтинг:

Владимир Зеленский — 34,6%; Петр Порошенко — 11,4%; Юрий Бойко — 11,2%; Юлия Тимошенко — 7,2%; Игорь Смешко — 6,7%.

Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% — не определились.

Парламентский рейтинг:

партия «Слуга народа» — 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором; партия «Оппозиционная платформа — За життя» — 15,3%; «Европейская солидарность» — 13,6%; «Батькивщина» — 10,7%; «Сила и честь» — 3,7%; партию Шария — по 3,7%; Радикальная партия — 3,5%; «Голос» — 3%; «Свобода» — 2,5%; «Украинская стратегия» — 2,2%.

Около 20% не определились с партийными предпочтениями.