Минск может стать самым улыбчивым городом. Что для этого нужно?

Минчане могут помочь своему городу получить звание самого улыбчивого в Беларуси. Масштабный челлендж запустил по всей стране бренд мороженого «ТОП». Любой желающий может поддержать родной город своей улыбкой и тем самым повысить его рейтинг.

Согласно исследованиям Gallup, белорусы признаны одними из самых неэмоциональных и неулыбчивых в мире. Бренд мороженого «ТОП» предложил убедиться в обратном. Так возникла идея выяснить, в каком из городов страны живут самые улыбчивые люди.

«Сейчас особенно важно сохранять позитивный настрой и вызывать хорошие эмоции. Даже если повседневные дела и заботы поглощают, всегда есть минутка, чтобы вспомнить о приятном, улыбнуться или поделиться настроением с друзьями и близкими. Теперь же заодно можно помочь своему родному городу стать самым улыбчивым в Беларуси», — пояснили в компании «Санта Бремор».

Принять участие в соревновании и поддержать свой город может любой житель Беларуси независимо от возраста. «Счетчик позитива» работает в режиме онлайн. Механика проста: нужно зайти на topsmile.by и после простой авторизации нажать на кнопку «Улыбнуться».

Там же можно создать фотоколлаж в стиле ТОП или поиграть в онлайн-игру и поделиться результатами с друзьями.

Самый улыбчивый город назовут 20 августа. Рейтинг составят на основе количества собранных улыбок, но пропорционально численности жителей в каждом населенном пункте. Это позволит уравнять шансы, скажем, районного центра и Минска.

«ТОП» — один из брендов компании «Санта Бремор», который за свою 20-летнюю историю предложил потребителям порядка 100 вкусов мороженого. По итогам конкурса «Бренда года-2019» он назван любимой у белорусов маркой мороженого.