Мечислав Гриб: возвращение к Конституции-1994 — прогресс, а не регресс

Возвращение к Конституции Беларуси в редакции 1994 года является прогрессом, а не регрессом, как заявляет Александр Лукашенко.

Такое мнение высказал бывший спикер Верховного совета 12-го созыва Мечислав Гриб 2 июля в Минске на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог», посвященном конституционному референдуму.

По словам Гриба, который возглавляет сформированную политиками, экспертами и другими деятелями общественную конституционную комиссию, вопрос об изменении Основного закона в последнее время приобретает все большие масштабы. Он отметил, что о необходимости корректировки Конституции неоднократно говорил и Лукашенко.

«Но конкретной тематики и конкретных изменений, которые предполагает внести власть, пока никому не докладывают, все это держится в секрете», — сказал бывший спикер парламента.

Он напомнил, что проект изменения Конституции поручено разработать Конституционному суду (КС). В прошлом году, сказал Гриб, он вместе с экс-председателем Объединенной гражданской партии Анатолием Лебедько и бывшим судьей КС Михаилом Пастуховым обсудил этот вопрос на встрече с председателем КС Петром Миклашевичем.

«Мы сказали, что как общественная комиссия хотим принимать участие в разработке Конституции. Мы заверили его, что все ведем открыто, ничего ни от кого не скрываем, любой вопрос принимаем, рассматриваем. Он нас принял довольно дружелюбно, что-то рассказывал, показывал. Но конкретно какие изменения должны быть внесены в Конституцию, он так и не сказал. Крутился, вертелся, но потом заявил: «Не могу я вам сказать, потому что мне это запрещено», — отметил Гриб.

По его словам, общественная конституционная комиссия подготовила собственный проект изменений и дополнений в Основной закон. Ни у кого из членов комиссии не было сомнений, что правки нужно вносить в Конституцию 1994 года, поскольку «все изменения, которые потом вносились по итогам референдумов 1995, 1996, 2004 годов, развалили Конституцию, развалили три ветви государственной власти» и на их основании что-либо строить невозможно».

«Недавно Александр Лукашенко сам с собой спорил, а на деле спорил с [претендентом на пост президента] Виктором Бабарико о том, что [конституционный] референдум можно проводить, но не нужно исходить из Конституции 1994 года, потому что это будет регресс. Нет, уважаемые друзья, это прогресс. Регресс в Конституцию внесли все правки и изменения, которые принимались на нелегитимных референдумах», — подчеркнул бывший спикер Верховного совета.

19 июня команда претендента на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу Основной закон в первоначальной редакции от 15 марта 1994 года. Сам Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

Юрист штаба Бабарико Максим Знак во время стрима 29 июня сообщил, что войти в инициативную группу по проведению референдума изъявило желание около 15 тыс. граждан, прием заявок уже закрыт.

1 июля штаб экс-банкира направил в Мингорисполком заявку на проведение 12 июля публичной встречи с инициаторами конституционного референдума.