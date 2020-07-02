По каким статьям обвиняют Виктора и Эдуарда Бабарико

«Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском городском суде.

Согласно списку, пишет tut.by , Виктору Бабарико инкриминируются:

ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере);

ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере);

ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере).

Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

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