По каким статьям обвиняют Виктора и Эдуарда Бабарико

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«Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском городском суде.

Согласно списку, пишет tut.by, Виктору Бабарико инкриминируются:

  • ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере);
  • ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере);
  • ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере).

Эдуарду Бабарико предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Виктор Бабарико Эдуард Бабарико

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