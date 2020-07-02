МВД выступило с предупреждением накануне Дня независимости

Накануне 3 июля Министерство внутренних дел выступило с предупреждением в связи с возможными несанкционированными акциями в этот день.

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«Сотрудники милиции не позволят омрачить память тех, кто отдал свои здоровье и жизнь за мир и спокойствие на белорусской земле! Любые провокации, в том числе политического толка, будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством. Мы все — потомки народа-победителя. Давайте не забывать об этом», — говорится в обращении к гражданам.

Для обеспечения общественного порядка во время празднования официального Дня Независимости органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. В МВД и территориальных подразделениях созданы оперативно-ситуационные штабы.

Места проведения праздничных мероприятий с наибольшим скоплением людей будут огорожены турникетами, а проход граждан — осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные стационарными и ручными металлодетекторами.

МВД напоминает, что при проведении массового мероприятия его участники «обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка».

«Жителей Беларуси и гостей республики» просят «с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам», призывают «проявить бдительность и информировать органы внутренних дел о подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра в местах проведения праздничных мероприятий».

Ранее штаб находящегося в заключении претендента на пост президента Виктора Бабарико предложил гражданам использовать выходной день 3 июля, чтобы «встретиться с друзьями, родными, поговорить с мамой и бабушкой».

«Поезжайте на дачи, в деревни, рассказывайте всем о том, что происходит в нашей с вами в стране... Очень важно сейчас общаться с белорусами, у которых, к сожалению, нет доступа к альтернативной информации», — считают в команде претендента.

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