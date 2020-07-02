Лукашенко вспомнил об оккупации

По мнению Александра Лукашенко, к своей независимости белорусы шли более тысячи лет.

Как заявил он 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, главный государственный праздник стал символом свободы белорусского народа, который победил смерть в самой страшной войне в истории человечества.

«Да, к своей независимости белорусы шли более тысячи лет. Почти во все времена, начиная с глубокой древности, это был путь борьбы. Борьбы с суровым климатом за урожай, с захватчиками за землю, с угнетателями за свободу, с интервентами за веру, культуру и традиции», — приводит слова президента его пресс-служба.

Но Великая Отечественная война стала войной за жизнь, за само существование нации, войной за место белорусов в истории, за место молодой советской республики на карте мира, подчеркнул Глава государства.

«Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость. Эти ценности могли быть потеряны навсегда, но были обретены в день освобождения нашей столицы — города Минска, - заявил Лукашенко. — С тех пор сменилось почти четыре поколения белорусов. Но память о героях, которые подарили нам будущее, живет в наших сердцах. В ней много боли, но еще больше гордости. В ней осознание, что все мы, современные белорусы, являемся носителями гена победителей».