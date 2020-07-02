Штаб Валерия Цепкало готов защищать отбракованные подписи

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Команда Валерия Цепкало подала в областные комиссии жалобы на решения нижестоящих избиркомов о массовой отбраковке подписей за выдвижение кандидатом в президенты.

«Сейчас мы просим членов инициативных групп направлять заявления в территориальные комиссии, граждан, которые подписывались за Валерия Вильямовича, тоже направлять заявления», — сообщил БелаПАН 2 июля представитель штаба Валерия Цепкало Илья Добротвор.

«Мы просим предоставить нам протоколы, которые от нас прячут, о результатах проверки [подписей]. Мы не владеем информацией о результатах проверки, которая была на низовом уровне. Я не могу назвать документом то, что было опубликовано на сайте ЦИК, потому что [на тот момент] не были проведены заседания областных и Минской городской комиссии. И тут вдруг появляются какие-то цифры. Это просто какие-то цифры, опубликованные на сайте ЦИК, за которые никто не несет никакой ответственности. Они носят информационный характер, соответственно, мы понимаем, что они могут меняться», — отметил Добротвор.

По его словам, штаб Цепкало готов защищать отбракованные подписи, например, с помощью обращения в прокуратуру, но для этого сначала нужно получить документы комиссий с решением и аргументацией отбраковки.

 

 

Видео Сергея Сацюка

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Илья Добротвор Валерий Цепкало

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