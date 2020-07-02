Лукашенко настраивает свой электорат на 9 августа: возьмите голову в руки, подумайте и решите вопрос

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«Лукашенки приходят и уходят, будут другие, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля. Обращаясь к участникам торжественного заседания, посвященного Дню независимости.

«9 августа без всякой жалости, не надо смотреть на Лукашенко, что он вот наш, он с нами был… Жалость нам не союзник. Вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенки приходят и уходят, будут другие, он не вечен. А жизнь на этом клочке земли должна продолжаться», — сказал официальный лидер, отрывок речи которого выложил телеграм-канал «Пул Первого».

«Поэтому отбросьте все эмоции, сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях. Сегодня используют так называемые новые технологии, интернет и прочее. Мы должны показать, что мы белорусы хорошо разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «мы должны достойно пройти этот период, а вы без всякой жалости должны определить, с кем вы дальше будет жить и как вы будете строить свою суверенную, независимую страну для своих детей».

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко

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