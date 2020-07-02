Штаб Бабарико: диалог об изменении Конституции должен быть общим

Диалог об изменении Конституции Беларуси должен быть общим, заявил юрист Максим Знак на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог», посвященном конституционному референдуму.

Максим Знак

19 июня команда претендента на пост президента Виктора Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу первоначальную редакцию от 15 марта 1994 года. Сам Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

Знак, являющийся юристом штаба Бабарико, убежден, что ни президент, ни судьи Конституционного суда, ни общественная конституционная комиссия, ни штабы претендентов на президентский пост «не могут сказать, что есть на 100% правильный вариант, который нужно принять».

По его словам, должно быть общее обсуждение путей изменения Конституции и ее новая редакция как «воля народа».

«Наша цель — конституционная реформа, — заявил юрист. — 24 года этой цели многие достойные, грамотные люди пытались достичь с помощью возврата к Конституции 1994 года не через референдум, а через декларирование и доказывание того, что ничего не изменилось, [поскольку корректировавшие ее референдумы были нелегитимными]. Это пока не привело к результату. Мы предлагаем попробовать сделать это по-другому».

«Мы видим, что сейчас у общества есть в этом потребность, поэтому мы собираем сторонников референдума. Уже больше 15 тыс. человек записалось в возможную инициативную группу. Сейчас планируется проведение обсуждений максимально широких, чтобы все предложения могли быть учтены. В том числе с помощью Объединенной гражданской партии были поданы заявки на проведение массовых мероприятий, чтобы каждый мог высказаться, оставить свое предложение в каком-то специальном ящике», — сказал Знак.

По его мнению, на стадии постановки вопросов, выносящихся на конституционный референдум, нельзя «уходить в детали» и спрашивать мнение народа по каждой отдельно взятой теме.

«Мы просто должны дать выбор: возможно, на референдуме будет предложено несколько вариантов Конституции, возможно, один вариант, но по каким-то критичным с точки зрения социологов темам будут отдельно поставлены вопросы. Это то, что мы предлагаем обсудить. Мы не примеряем на себя роль каких-то сверхарбитров, которые определяют конечный вопрос. Мы приглашаем к дискуссии всех», — подчеркнул представитель штаба Бабарико.

Вместе с тем, по его словам, инициаторам референдума не столь важно, по какой процедуре будет назначено общенародное голосование, будь то по инициативе граждан или по собственному решению президента, в том числе действующего.

«Если на этом референдуме будут стоять вопросы, которые, как мы считаем, должны стоять с точки зрения выбора белорусского народа, то это может произойти хоть завтра», — отметил он.

В связи с этим юрист предложил экспертам в области конституционного права сформировать списки статей, которые, по их мнению, нужно изменить для улучшения Конституции.

«Тогда у нас появится набор признанных большинством опрошенных норм, которые мы можем запаковать в один документ и от имени всех тех, кто принимал участие в этом деле, направить в Администрацию президента, — пояснил Знак. — Может быть, это сработает, может быть, это те изменения, которых ждет глава государства, раз он сказал, что ему поступили недостаточно прогрессивные предложения».

Сам юрист считает, что в первую очередь необходимо вернуть в Конституцию ограничение возможности избираться одному человеку более двух сроков подряд; лишить президента права издавать указы и декреты, которые считаются выше законов и кодексов; изменить принцип формирования состава Конституционного суда и расширить круг субъектов, которые могут в него обращаться; вернуть парламенту полномочия по назначению судей Верховного суда и генерального прокурора.