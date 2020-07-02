Еще одному фигуранту «дела Тихановского» дали пять суток ареста

Пять суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве получил фигурант «дела Тихановского» Артем Саков. Решение вынес 2 июля суд Ленинского района Гродно.

25-летнего жителя Гомеля задержали 31 мая. Он находится в СИЗО № 1 Минска. Это административное дело не связано с уголовным, по последнему суда еще не было.

Дело рассматривал судья Руслан Гурин. Свидетелями выступили сотрудники ОМОНа Роман Мацкевич и Сергей Билида.

Согласно протоколу 29 мая на Советской площади в Гродно, где собирались подписи за выдвижение кандидатов в президенты, Саков нецензурно выражался, хватал людей за одежду, нарушал общественный порядок.

Омоновец Мацкевич заявил, что он с напарником задерживал другого человека за нарушение общественного порядка. В это время он увидел Сакова, который нецензурно выражался, однако задержать его тогда физически было невозможно.

Позже сотрудники милиции показали ему фото, на которых Мацкевич опознал Сакова. Билида дал аналогичные показания. Он сообщил, что Сакова он задерживал вместе с Мацкевичем вечером 31 мая на съемной квартире в Гродно.

Саков свою вину не признал. Он сообщил, что в момент, когда на Советской площади пострадали два милиционера, он ходил в туалет в расположенный неподалеку магазин «Батория». Когда задерживали Тихоновского, Саков находился рядом, и в этот момент кто-то его оттолкнул. По мнению Сакова, милиции было достаточно, чтобы задержать и его, однако в тот вечер им не заинтересовались.

Ранее административный арест получили и другие задержанные в Гродно фигуранты «дела Тихановского».

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