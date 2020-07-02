Лукашенко: это не я узурпировал власть, а вы взвалили на мои плечи эту ношу

В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Александр Лукашенко вспомнил о референдумах, которые прошли в 90-х.

Так, отметил он, белорусский народ поддержал языковое равенство и дату Дня независимости, сделал выбор в пользу сильной власти, способной обеспечить безопасность и стабильность государственного развития.

«Странно, но в последнее время все чаще слышу критику этой формы государственного устройства нашей страны. Я хочу некоторым напомнить, а молодежь, которая этого не знает, проинформировать, что ни я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу», — заявил Лукашенко.

По его словам, тогда Беларусь представляла из себя «кровавый обрубок большого, великого государства — Советского Союза».

«Ни денег, ни муки, чтобы хлеб испечь, кругом забастовки. И тогда я предложил варианты, не кулуарно, не имея тогда еще никакой власти. И вы на референдуме, поддержав меня, взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу», — приводит слова президента его пресс-служба.