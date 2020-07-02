«В результате реформ альтернативщиков кто-то набьет карманы, а вы с кастрюлями будете ходить из деревень в Минск»

Сейчас многие бывшие республики СССР завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления, заявил Александр Лукашенко.

«Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск», — отметил он на торжественном собрании по случаю Дня независимости.