«В результате реформ альтернативщиков кто-то набьет карманы, а вы с кастрюлями будете ходить из деревень в Минск»

/ Выборы
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Сейчас многие бывшие республики СССР завидуют белорусам, которые спокойно прошли путь становления, заявил Александр Лукашенко.

«Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск», — отметил он на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Александр Лукашенко

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