Лукашенко рассказал о требованиях к России и голодных бунтах в США

/ Политика
Просмотров: 3849

Александр Лукашенко рассказал на сегодняшнем торжественном собрании по случаю Дня независимости о главном требовании Беларуси к России.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы», — приводит пресс-служба президента его слова.

Лукашенко подчеркнул, что у белорусов есть только руки, мозги, голова на плечах.

«Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», — считает Лукашенко.

Он утверждает, что Беларусь не хочет, чтобы ею понукали с Запада.

«Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще «желтые жилеты» с улиц не сошли? Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда», — уверяет Лукашенко.

А вот если «пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

«Жуткие фейки». Лукашенко снова предъявил претензии Москве

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Что не сделал российский штык, сделает российский паспорт

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Выборы-2020. Европа обеспокоена, Москва сдержанно молчит

Атакой на Бабарико Лукашенко только подыгрывает Москве

Атакой на Бабарико Лукашенко только подыгрывает Москве