Лукашенко рассказал о требованиях к России и голодных бунтах в США

Александр Лукашенко рассказал на сегодняшнем торжественном собрании по случаю Дня независимости о главном требовании Беларуси к России.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в Соединенных Штатах Америки 60 млн безработных, голодные бунты. Мы не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы», — приводит пресс-служба президента его слова.

Лукашенко подчеркнул, что у белорусов есть только руки, мозги, голова на плечах.

«Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтобы в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем», — считает Лукашенко.

Он утверждает, что Беларусь не хочет, чтобы ею понукали с Запада.

«Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще «желтые жилеты» с улиц не сошли? Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда», — уверяет Лукашенко.

А вот если «пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами».