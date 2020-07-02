«Я лучшие годы жизни отдал строительству Беларуси». Лукашенко признался, что наелся президентства
Александр Лукашенко утверждает, что «уже наработался и наелся президентской доли».
«Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других», — приводит слова президента его пресс-служба.
Главным достижением он назвал отсутствие войн и безопасность.
Белорусы живут в «спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами».
Первый и пока единственный президент был избран на эту должность в 1994 году.
2 июля сообщалось, что в ЦИК поданы документы на его участие в избирательной кампании.
Всего стать кандидатами претендует семь человек. Кроме действующего главы государства это: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.
Что еще сегодня говорил Лукашенко:
- «Пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами»
- «Вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос»
- «Ни я взял и монополизировал эту власть, взвалил на свои плечи непосильную ношу»
- «Годы оккупации наглядно и жестоко показали людям истинный смысл таких понятий, как безопасность, свобода, суверенитет и независимость»
- «Сегодня отдельным неймется, хочется перевернуть, реформ. Только хочу вас предупредить, что в результате этих реформ кто-то набьет карманы, а вы снова с кастрюлями будете ходить из деревень и сел в город-герой Минск»
- «На кону безопасность людей и суверенитет государства»на кону безопасность людей и суверенитет государства»
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