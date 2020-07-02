«Я лучшие годы жизни отдал строительству Беларуси». Лукашенко признался, что наелся президентства

Александр Лукашенко утверждает, что «уже наработался и наелся президентской доли».

Фото пресс-службы президента

«Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других», — приводит слова президента его пресс-служба.

Главным достижением он назвал отсутствие войн и безопасность.

Белорусы живут в «спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось. Это сделали мы с вами».

Первый и пока единственный президент был избран на эту должность в 1994 году.

2 июля сообщалось, что в ЦИК поданы документы на его участие в избирательной кампании.

Всего стать кандидатами претендует семь человек. Кроме действующего главы государства это: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

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