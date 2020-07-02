Эксперт: население не знает, на что уходят бюджетные деньги

Белорусы имеют слабое представление о расходах местных бюджетов, свидетельствуют результаты онлайн-опроса более 1.000 респондентов.

Как рассказала аналитик проекта «Кошт урада» Жанна Кулакова, проводившая презентацию, в ходе опроса 80% респондентов заявили, что знают о формировании местных бюджетов, а более 30% опрошенных сообщили, что знакомы со структурой расходов и доходов местных бюджетов.

«Однако в дальнейшем, анализируя ответы граждан, мы пришли к выводу, что люди слишком оптимистично оценивают собственный уровень бюджетной грамотности», — отметила Кулакова.

В ходе исследования был задан вопрос, куда в первую очередь расходуются средства бюджета населенного пункта, где проживает респондент. Опрошенные заявили, что деньги тратятся на содержание госорганов, судов, милиции, ЖКХ и благоустройство населенных пунктов, а также на пенсии, пособия и погашение госдолга.

«В действительности только один ответ оказался верным. Средства местных бюджетов используются только на финансирование ЖКХ и благоустройство населенных пунктов, остальные статьи финансируются республиканским бюджетом и Фондом социальной защиты населения», — сказала Кулакова. Таким образом, считает она, результаты опроса показали, что население имеет весьма слабое представление о том, куда идут и как тратятся бюджетные деньги.

При этом большинство опрошенных заявили о своем желании принимать участие в распределении средств местных бюджетов. Лишь 3% респондентов сообщили, что им все равно.

«34% респондентов хотели бы принимать участие в распределении средств местных бюджетов, 18% опрошенных хотели бы, но при условии, что для этого не потребуется существенных усилий. 13% усомнились, что могут быть чем-то полезными, и 20% считают, что это прерогатива исключительно местных властей», — привела Кулакова результаты опроса.

По мнению эксперта, необходимо повышать бюджетную грамотность населения, чтобы граждане имели лучшее представление о ситуации в сфере госфинансов и могли направлять аргументированные предложения об использовании бюджетных средств.

«Единственное, что делается в этой части нашим государством для повышения бюджетной грамотности, — это разработка так называемых бюджетов для граждан», — отметила Кулакова.

При этом она обратила внимание на то, что просматривают этот документ на сайте Минфина небольшое количество граждан. Это свидетельствует о том, что власти не занимаются продвижением этого документа, считает эксперт.

«Мы предлагаем повысить прозрачность госфинансов и публиковать больше данных, чтобы была возможность получить более полное представление о бюджете, о расходах республиканского и местных бюджетов по ведомственной классификации», — заявила Кулакова.

Кроме того, по ее словам, опыт других стран говорит о том, что распорядители бюджетных средств должны отчитываться о расходах.

«Было бы очень здорово, если бы распорядителей бюджетных средств, то есть все министерства и организации, которые получают деньги из бюджета, обязали публиковать подробные отчеты о расходовании бюджетных средств», — сказала эксперт.