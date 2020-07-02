«Мобилизовать людей, чтобы лишить Лукашенко царских полномочий, можно»

Известная белорусская журналистка и публицист Светлана Калинкина выступила за создание новой Конституции, но не за возврат к Конституции в редакции 1994 года.

Своим мнением на этот счет она поделилась 2 июля в Минске на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог», посвященном конституционному референдуму.

Основным спикером на заседании выступил Максим Знак, юрист штаба претендующего на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

19 июня команда претендента на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу Основной закон в первоначальной редакции от 15 марта 1994 года. Сам Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

Юрист штаба Бабарико Максим Знак во время стрима 29 июня сообщил, что войти в инициативную группу по проведению референдума изъявило желание около 15 тыс. граждан, прием заявок уже закрыт.

1 июля штаб экс-банкира направил в Мингорисполком заявку на проведение 12 июля публичной встречи с инициаторами конституционного референдума.

Сам Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

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Калинкина считает, что мобилизовать «под идею что-то поменять, лишить Лукашенко царских полномочий» изменением Конституции можно, если «после этих выборов не сработает эффект апатии и неверия».

Этот эффект, по ее словам, может проявиться, поскольку механизм проведения выборов и референдума одинаков — «это все тот же Центризбирком, даже если там будет уже не Лидия Ермошина, которая обещает уйти».

«То есть, даже поддерживая идею провести референдум по изменению Конституции, люди могут в этом не участвовать, могут в это не верить, как много лет не верили и не ходили на выборы, хотя понимали, что президент нужен другой, кандидаты должны быть другие. Они просто не ходили голосовать, полностью поддерживая саму идею», — пояснила публицист.

«Мобилизация людей на период политической апатии (когда ясно, кто выиграет, но нужно не останавливаться, что-то делать, давать людям коридоры возможностей, показывать, что изменения нужны) — это одна задача, и если она является приоритетной, на мой взгляд, план должен быть под нее, — считает Калинкина. — Но содержание, какая будет Конституция, какой будет статья 25, 29, 159, — это совершенно другая задача. Я почти уверена, что она очень заинтересует специалистов. Но люди не прочитают вашу Конституцию, как они не прочитали Конституцию в 1996 году, которую предлагал Верховный совет, и Конституцию, которую предлагал Лукашенко».

Калинкина отметила, что инициатива вернуться к Конституции 1994 года — это «вроде бы простая идея, то, что понятно людям». Однако, по ее словам, против нее есть один аргумент: «Именно при той Конституции Лукашенко смог стать диктатором, именно с нее начиналось все, что происходит».

Поэтому, по мнению публициста, нужно думать «не над тем, что будет в содержании Конституции, а над какой-то отправной точкой, с которой можно начать диалог в обществе, выработку новой Конституции, изменение того механизма проведения референдума, который сейчас прорабатывает Лукашенко, по новой редакции Конституции, которую они пишут».

«Может быть, пойти немножко по другому пути, а людям предложить очень простую идею: в 1996 году Лукашенко говорил, что расширение полномочий ему нужно временно. Прошло с того времени достаточно лет, чтобы это «временно» остановить. Нужно, на мой взгляд, обсуждение механизма проведения референдума и проект Конституции, который будет Конституцией национального согласия», — полагает Калинкина.