Лукашенко поздравил Путина с победой на референдуме

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Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с одобрением на общероссийском голосовании поправок в Конституцию РФ.

Фото пресс-службы правительства РФ

«Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства», — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко отметил, что своими голосами россияне выразили солидарность с курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.

«Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период», — отмечается в послании.

Официальный белорусский лидер «выразил убеждение», что и в дальнейшем страны «будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов».

По данным ЦИК, поправки в Конституцию одобрили 77,9% граждан, принявших участие в голосовании. Из всех субъектов РФ против высказались только жители Ненецкого автономного округа.

Основное нововведение: если раньше один и тот же человек не мог быть президентом два срока подряд, то теперь — просто два срока, однако сроки нынешнего главы государства 67-летнего Владимира Путина обнуляются. Сам он не исключил, что будет баллотироваться снова.

В Беларуси в 2004 году по предложению Лукашенко из Конституции вообще было убрано ограничение количества президентских сроков.
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Тэги: Беларусь-Россия Конституция РФ Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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