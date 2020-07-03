Правозащитники: за два месяца задержаны почти 700 человек

Почти за два месяца (с 6 мая по 1 июля) правозащитники зафиксировали как минимум 680 случаев произвольных задержаний.

Как пишет spring96.org , с начала президентской избирательной кампании 125 человек получили в общей сложности 1.800 суток ареста по административным статьям, «использованным в целях политического преследования». 246 человек получили штрафы на общую сумму почти 190.000 рублей.

Суды над участниками предвыборных пикетов и акций солидарности «до сих пор не прекращаются». 2 июля они проходили в Гродно и Жлобине.

В опубликованном 1 июля ежемесячном отчете о ситуации с правами человека, который подготовил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», отмечалось, что избирательная кампания в стране проходит на фоне непрекращающихся репрессий, в атмосфере запугивания общества.

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