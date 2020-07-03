Правозащитники: за два месяца задержаны почти 700 человек
Почти за два месяца (с 6 мая по 1 июля) правозащитники зафиксировали как минимум 680 случаев произвольных задержаний.
Как пишет
Суды над участниками предвыборных пикетов и акций солидарности «до сих пор не прекращаются». 2 июля они проходили в Гродно и Жлобине.
В опубликованном 1 июля ежемесячном отчете о ситуации с правами человека, который подготовил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», отмечалось, что избирательная кампания в стране проходит на фоне непрекращающихся репрессий, в атмосфере запугивания общества.
Только самые важные новости в наших каналах в
Читайте также: