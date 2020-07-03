Политолог: реализовать идею возвращения к Конституции-1994 при нынешнем режиме нереально

Провести референдум об изменении Конституции по инициативе граждан при нынешнем режиме нереально.

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Такое мнение высказал эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич 2 июля в Минске на заседании экспертного клуба центра «Европейский диалог», посвященном конституционному референдуму.

Основным спикером на заседании выступил Максим Знак, юрист штаба претендующего на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

19 июня команда претендента на пост президента бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико обнародовала его видеообращение с инициативой провести референдум об изменении Конституции, взяв за основу Основной закон в первоначальной редакции от 15 марта 1994 года. Сам Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

Юрист штаба Бабарико Максим Знак во время стрима 29 июня сообщил, что войти в инициативную группу по проведению референдума изъявило желание около 15 тыс. граждан, прием заявок уже закрыт.

1 июля штаб экс-банкира направил в Мингорисполком заявку на проведение 12 июля публичной встречи с инициаторами конституционного референдума.

Сам Бабарико находится в СИЗО КГБ по обвинению в совершении экономических преступлений.

«Я скептически с самого начала отношусь к самой этой идее, — сказал Карбалевич. — Сразу возникает несколько проблем. То, что эту идею озвучил Виктор Бабарико сейчас, до окончания выборов, может создать в обществе представление, что штаб Бабарико уже смирился с тем, что результат известен, и поэтому заготавливает себе такие идеи на то, что будет после того, как Лукашенко удержит власть. Это первый минус этой идеи».

«Кроме того, всем же понятно, что практически реализовать ее в условиях существующего режима невозможно. Ни одна инициатива снизу в Беларуси за последние 30 лет не была реализована, еще даже до Лукашенко, когда пытались собрать подписи за роспуск Верховного Совета в 1992 году», — отметил он.

Смысл этой идеи, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы «каким-то образом не растерять ту энергию, которая была накоплена этим летом в обществе, попытаться канализировать эту энергию в какие-то конструктивные действия». Карбалевич считает, что хоть эта задумка и понятна, но практический механизм ее реализации «вызывает сомнения».

Он убежден, что Центризбирком никогда не зарегистрирует инициативную группу граждан по проведению конституционного референдума, а собирать подписи незарегистрированной группой опасно и не имеет никакого смысла с юридической точки зрения.

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