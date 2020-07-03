Некомфортный праздник: День независимости пройдет под аккомпанемент гроз и ливней

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать малоподвижный атмосферный фронт.

По прогнозам синоптиков, юго-восточные районы республики останутся в теплой воздушной массе южных широт.

Ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди с грозами (на юго-востоке — ливни и град).

Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление (порывы до 15-20 м/с).

Погода в регионах:

Брест +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, местами гроза);

Витебск +22..+24°C (вероятность осадков 60-70%, местами гроза);

Гомель +29..+31°C (вероятность осадков 60-70%, местами гроза);

Гродно +22..+24°C (вероятность осадков 5-10%);

Могилев +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, местами гроза);

Минск +21..+23°C (вероятность осадков 80-90%, местами гроза).

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.