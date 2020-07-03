Полиция: дело Шеремета готово к передаче в суд

Дело белорусского журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд, сообщила Национальная полиция Украины.

«42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых завершат знакомиться с материалами», — отмечается в релизе.

Следствие «не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых».

1 июня полиция заявила, что считает достаточными доказательства, собранные для предъявления подозрения фигурантам дела.

Речь идет о военнослужащем сил специальных операций вокалисте группы Riffmaster Андрее Антоненко, военном медике, хирурге киевской детской больницы «Охматдет» Юлии Кузьменко. Они, по версии следствия, заложили взрывчатку под машину, на которой передвигался Шеремет. Третий подозреваемый — также бывшая военнослужащая Яна Дугарь (вела разведку в районе, где был взорван автомобиль).

По информации полиции, материалы уголовного дела насчитывают более 200 томов, из них 38, которые касаются трех фигурантов, выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления фигурантам и их защитникам.

Досудебное расследование по факту убийства Шеремета длилось 1402 дня. Обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (от пяти дней до двух месяцев фиксации) и почти 44 тыс. абонентских номеров, допрошено более 3 тыс. лиц. По решениям судов проведено 180 отдельных следственных действий, назначено 106 комплексных экспертиз.

6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от МВД страны реального результата в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Мы ждем результат — реальный, не на словах, а на деле», — подчеркнул он.

20 мая на пресс-конференции по случаю первой годовщины своей работы на посту главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что, если по делу об убийстве Шеремета сидят невиновные, будут сделаны кадровые выводы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести».