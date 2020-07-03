Что случилось с валютой
Из пяти иностранных валют, которые находятся на еженедельном контроле у Naviny.by, свои позиции сдали российская и украинская.
На своих сессиях они показали такие результаты:
- евро вырос на 0,0558 пункта (с 2,6753 до 2,7311 белорусского рубля);
- доллар укрепился на 0,0375 пункта (с 2,3839 до 2,4214 белорусского рубля);
- российский рубль упал на 0,0127 пункта (с 3,4486 до 3,4359 белорусского рубля за 100 российских);
- злотый поднялся на 0,1226 пункта (с 5,9944 до 6,117 белорусского рубля за 10 злотых);
- гривна ослабла на 0,0225 пункта (с 8,9315 до 8,909 белорусского рубля за 100 гривен).