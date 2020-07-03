Путин, Трамп, Макрон: что пожелали Лукашенко мировые лидеры

По случаю Дня независимости на адрес Александра Лукашенко пришли поздравления от лидеров государств и международных организаций.

Так, президент РФ отметил, что двусторонние отношения между странами «развиваются в духе дружбы и союзничества», сообщает пресс-служба официального белорусского лидера.

«Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран», — подчеркнул Путин.

В свою очередь хозяин Белого дома заверил, что США «остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси».

Он выразил удовлетворение по поводу развития белорусско-американских отношений, включая возвращение послов.

Дональд Трамп выразил надежду, что сотрудничество двух государств будет укрепляться по самым разным вопросам.

А вот в Елисейском дворце отметили, что «в последние годы белорусско-французские отношения, равно как и отношения Беларуси с Евросоюзом, находятся на подъеме, который ему бы хотелось наблюдать и в дальнейшем».

В послании Эмманюэля Макрона указано, что Париж разделяет стремление Лукашенко «способствовать развитию торговли между нашими странами».

Кроме них поздравления прислали в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, папа римский Франциск, лидеры КНР, Индии, Германии, Великобритании, Италии, ОАЭ, Японии, Кубы, Венесуэлы, Зимбабве, КНДР.

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