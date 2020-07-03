В пятерке стран с наибольшим числом COVID-19 произошли изменения
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на утро 3 июля в первой пятерке стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 произошло изменение.
Всего на данный момент в мире коронавируской инфекцией нового типа заразилось 10 873 186 человек:
- США — 2 739 879;
- Бразилия 1 496 858;
- Россия — 660 231;
- Индия — 625 544;
- Перу — 292 004.
До недавнего времени пятую строчку занимала Великобритания. На сегодняшний день на Туманном Альбионе зафиксировано 285 268 случаев заражения (теперь это 6-е место).
За все время пандемии умерло на планете 521 337 человек. «Лидеры» пока неизменны:
- США — 128 740;
- Бразилия — 61 884;
- Великобритания — 44 080;
- Италия — 34 818;
- Франция — 29 878.
По данным Минздрава на 2 июля, в Беларуси зарегистрировано 62 698 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, Умерли 405 человек. За сутки количество случаев COVID-19 увеличилось на 274 (+0,43%), умерли еще семь человек.
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