В пятерке стран с наибольшим числом COVID-19 произошли изменения

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Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на утро 3 июля в первой пятерке стран с наибольшим количеством заболевших COVID-19 произошло изменение.

Всего на данный момент в мире коронавируской инфекцией нового типа заразилось 10 873 186 человек:

  1. США — 2 739 879;
  2. Бразилия 1 496 858;
  3. Россия — 660 231;
  4. Индия — 625 544;
  5. Перу — 292 004.

До недавнего времени пятую строчку занимала Великобритания. На сегодняшний день на Туманном Альбионе зафиксировано 285 268 случаев заражения (теперь это 6-е место).

За все время пандемии умерло на планете 521 337 человек. «Лидеры» пока неизменны:

  1. США — 128 740;
  2. Бразилия — 61 884;
  3. Великобритания — 44 080;
  4. Италия — 34 818;
  5. Франция — 29 878.

По данным Минздрава на 2 июля, в Беларуси зарегистрировано 62 698 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, Умерли 405 человек. За сутки количество случаев COVID-19 увеличилось на 274 (+0,43%), умерли еще семь человек.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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