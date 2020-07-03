Лукашенко рассказал, когда господь отвернется от белорусов

«Наше будущее зависит только от нас самих. Никто не в состоянии извне поколебать ту стабильность и независимость, которые сегодня в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко.

Выступая 3 июля на площади Победы в Минске по случаю Дня независимости он подчеркнул, что «только мы можем решить судьбы своего народа на этой земле...»

«Мощь и силу государства, незыблемость его суверенитета определяет народ своим трудом, единством и преданностью родной земле», — заявил официальный лидер.

Лукашенко обратился к гражданам с призывом: «Помните, пока мы со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, господь будет с нами. Он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беду».