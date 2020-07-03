Правительство Франции подало в отставку

Французское правительство во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в отставку в преддверии кабинетных перестановок, о которых президент Эмманюэль Макрон говорил еще в середине июня.

По французским законам, премьер должен подать в отставку перед сменой кабинета, но может быть снова назначен на эту должность. Однако в данном случае речи об этом пока нет.

В минувшее воскресенье Эдуар Филипп одержал победу на выборах мэра Гавра, портового города в северной части Франции. И хотя по закону он может назначить вместо себя другого кандидата и остаться в премьерском кресле, политологи считают, что этого не произойдет.