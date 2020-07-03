Правительство Франции подало в отставку

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Французское правительство во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в отставку в преддверии кабинетных перестановок, о которых президент Эмманюэль Макрон говорил еще в середине июня.

По французским законам, премьер должен подать в отставку перед сменой кабинета, но может быть снова назначен на эту должность. Однако в данном случае речи об этом пока нет.

В минувшее воскресенье Эдуар Филипп одержал победу на выборах мэра Гавра, портового города в северной части Франции. И хотя по закону он может назначить вместо себя другого кандидата и остаться в премьерском кресле, политологи считают, что этого не произойдет.

Эдуар Филипп уже занимал пост мэра Гавра в 2010-2017 годах, пишет Би-би-си.
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Тэги: Франция Персона: Эдуар Филипп

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