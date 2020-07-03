В белорусских продуктах обнаружили антибиотики и кишечную палочку

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По информации управления Россельхознадзора по Самарской области, в продуктах шести белорусских предприятий при проверке молока, сыра, творога и говядины было выявлено очередное нарушение ветеринарно-санитарных требований.

Так, как сообщается, в сухом обезжиренном молоке Волковысского ОАО «Беллакт» и сыворотке ОАО «Молочные горки»обнаружили ципрофлоксацин; в говядине ООО «Пекалин‑М» оказались листерии; антибиотик обнаружили в сыре ОАО «Витебский мясокомбинат»; кишечную палочку нашли в твороге ОАО «Молоко»; превышение бактериальной обсемененности выявлено в кормовой добавке ООО «Белэкотехника», пишет citytraffic.ru.
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Тэги: Россельхознадзор кишечная палочка листерии

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