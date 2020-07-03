США призвали белорусские власти обеспечить свободные и справедливые выборы
«Сделать все от него зависящее, чтобы предстоящие выборы были свободными и справедливыми», призвал белорусское правительство госсекретарь США Майкл Помпео в заявлении по случаю Дня независимости, который отмечается в Беларуси 3 июля.
«Это включает в себя право участия в избирательной кампании широкого круга кандидатов, право граждан мирно собираться и свободно выражать свое мнение, а также открытый и справедливый подсчет голосов. Все эти фундаментальные свободы необходимы для обеспечения дальнейшей независимости и суверенитета Беларуси», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте посольства США.
По словам госсекретаря, Соединенные Штаты решительно поддерживают неизменные стремления белорусского народа к демократическим принципам, которые включают всеобщие свободы, гражданские права и верховенство закона.
Ранее ссобщалось, что в порздравлении с Днем независимости Александра Лукашенко поздравил Дональд Трамп, заверивший, что США «остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси».
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