ХК «Динамо-Минск»: все долги перед игроками погашены

О погашении долгов игрокам сообщил 3 июля хоккейный клуб «Динамо» (Минск).

«Динамо» полностью рассчиталось с задолженностями перед хоккеистами — наконец-то я могу об этом объявить официально. Для нас очень важно было войти в новый сезон без долгов, и теперь у меня есть уверенность, что так и будет», — заявил генеральный директор «Динамо» Дмитрий Басков, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В то же время «еще остались незначительные задолженности перед подрядчиками и поставщиками». «В ближайшее время выплатим все до копейки», — пообещал Басков.

«Этой весной нам было очень непросто в экономическом плане, — отметил он. — Не скрою, что и сейчас в «Динамо» нет золотых гор, но минимальные требования КХЛ мы будем готовы выполнить. Беларусь сохранила своего представителя в сильнейшей лиге Европы, значит, отечественный хоккей продолжит поступательно развиваться, что особенно важно в преддверии домашнего чемпионата мира».

Гендиректор сообщил, что поддержка со стороны традиционного генерального спонсора ОАО «Беларуськалий» «достигла своего исторического минимума» и в новом сезоне значительная доля бюджета «впервые в истории» будет сформирована «за счет коммерческих партнеров». «Клуб поступательно снижает значение господдержки, при этом продолжая выполнять задачи, поставленные перед нами государством», — заявил Басков.

Минувший сезон в Континентальной хоккейной лиге «Динамо» завершило на последнем месте в Западной конференции.