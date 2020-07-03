У молодой китаянки, прилетевшей на родину из Минска, обнаружили COVID-19

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Китайские медики обнаружили случай ввоза коронавируса нового типа из Беларуси.

Как пишет nakanune.ru со ссылкой на thepaper.cn, болезнь обнаружили у 18-летней китаянки по фамилии Чжан. Девушка в Минске учится на подготовительном отделении БГУ.

На родину она вылетела 26 июня. Находясь на карантине она сдала тесты, которые 2 июля дали положительный результат.

По данным Минздрава на 2 июля, в Беларуси зарегистрировано 62 698 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, Умерли 405 человек. За сутки количество случаев COVID-19 увеличилось на 274 (+0,43%), умерли еще семь человек.

Всего на данный момент в мире коронавируской инфекцией нового типа заразилось 10 873 186 человек (умерло 521 337).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Беларусь-Китай

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