У молодой китаянки, прилетевшей на родину из Минска, обнаружили COVID-19
Китайские медики обнаружили случай ввоза коронавируса нового типа из Беларуси.
Как пишет
На родину она вылетела 26 июня. Находясь на карантине она сдала тесты, которые 2 июля дали положительный результат.
По данным Минздрава на 2 июля, в Беларуси зарегистрировано 62 698 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 48 738 пациентов, Умерли 405 человек. За сутки количество случаев COVID-19 увеличилось на 274 (+0,43%), умерли еще семь человек.
Всего на данный момент в мире коронавируской инфекцией нового типа заразилось 10 873 186 человек (умерло 521 337).
Читайте также:
- Верховный комиссар ООН раскритиковала принижающие серьезность коронавируса заявления Лукашенко
- Введенные из-за COVID-19 ограничения для дальнобойщиков будут сняты 1 июля
- Идущая своим путем в борьбе с COVID-19 Беларусь продолжает получать гуманитарную помощь
Только самые важные новости в наших каналах в