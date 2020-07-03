Канопацкая считает, что 3 июля — ненастоящий День независимости

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«Празднование Дня независимости 3 июля выглядит, как эхо советского прошлого, как ссылка на то, что у Беларуси не было своей тысячелетней национальной государственности», — заявила претендент на пост президента Анна Канопацкая.

В своем видеообращении по случаю официального праздника она отметила, что «мы, белорусы, заслужили восстановить свою историческую память и праздновать настоящую независимость 25 марта».

«И если я стану президентом Республики Беларусь, я восстановлю День независимости 25 марта и инициирую выход республики из договора об ОДКБ и денонсирую договор о Союзном государстве», — пообещала экс-депутат Палаты представителей.

При этом она заявила, что «настоящую дату Дня независимости» определит вместе с народом.

30 июня ЦИК опубликовал таблицу со сведениями о количестве достоверных подписей за выдвижение кандидатов в президенты. За выдвижение Канопацкой действительными признано 146,6 тыс. подписей при пороге 100 тыс., причем 126,3 тыс. из них будто бы собрано у минчан. Ранее она заявила, что сдала 110 тыс. подписей.

Пресс-секретарь Канопацкой Татьяна Полякова заявила БелаПАН, что цифры ЦИК не завышены. По ее словам, Канопацкая имела в виду количество подписей, которые она сама сдала в территориальные комиссии столицы. «Но у нее же еще и координаторы по всем областям, они же сами подвозили. Плюс еще по Минску подвозили тоже. То есть Анна отнесла не все подписи в совокупности, а свою часть повезла», — пояснила пресс-секретарь политика.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 День Независимости Персона: Анна Канопацкая

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