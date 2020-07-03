В «победившей COVID-19 Беларуси» продолжают умирать люди

Несмотря на слова Александра Лукашенко о том, что «мы победили» в борьбе с пандемией, в Беларуси продолжают заболевать и умирать люди.

По официальным данным Минздрава на 3 июля, в республики зафиксировано 299 новых случаев заражения коронавирусеой инфекцией.

Как сообщается, зарегистрированы 62 997 человек с положительным тестом на COVID-19 (всего проведено 1 043 876 тестов).

Отмечается, что за весь период распространения инфекции в Беларуси «умерли 412 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

Второй день подряд суточный прирост инфицированных, согласно официальной статистике, ниже отметки 300, однако в предыдущие сутки новых случаев было меньше — 274 (количество смертей такое же — семь).

На 3 июля выздоровели и выписаны 49 909 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, 2 июля во время вручения вручения государственных наград Александр Лукашенко заявил, что Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость в процессе борьбы с пандемией.

«На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — подчеркнул Лукашенко.

Всего на данный момент в мире коронавируской инфекцией нового типа заразилось 10 873 186 человек (умерло 521 337).

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