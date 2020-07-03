Тихановская обратилась к белорусам

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«3 июля для всех нас ассоциируется с освобождением, но чувствуем ли мы, белорусы, себя свободными?» — с таким вопросом обратилась к согражданам претендент на пост президента Светлана Тихановская.

В коротком (45 секунд) видеопоздравлении с Днем независимости она заявила: «Я прошу каждого для себя ответить на этот вопрос честно».

«Лично для меня, — продолжила она, — сегодняшнее понятие свободы — это моя боль. Но наверняка это не только моя боль, но и ваша. Я мечтаю и желаю вам, что однажды мы в полной мере сможем осознать истинный смысл понятия «свобода».

Тихановская собрала более 100 тыс. подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты и подала в ЦИК документы на регистрацию в этом качестве.

Она баллотируется вместо своего мужа, известного видеоблогера Сергея Тихановского, который в период, определенный для подачи в ЦИК документов на регистрацию инициативной группы по сбору подписей, отбывал административный арест, а сейчас находится в СИЗО КГБ как фигурант уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Светлана Тихановская

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