Надежда Савченко призвала Лукашенко проявить мудрость и не утопить страну в крови

Герой Украины, экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко написала открыток письмо Александру Лукашенко (стиль автора сохранен).

Фото со страницы Надежды Савченко в соцсети

Поздравив его и весь белорусский народ с «официальным Днем Независимости Беларуси», она заявила, что «весь украинский народ искренне желает дружественному белорусскому народу и государству Республика Беларусь мира, независимости и процветания!»

Вместе с тем, Савченко подчеркнула, что «не стала лезть, не разобравшись, во внутренние дела соседней страны. Но как говорили Вы, Александр Григорьевич, нельзя оставаться равнодушным, когда в доме у соседа пожар. Я искренне желаю добра, мира и независимости государству Беларусь».

«Александр Григорьевич, Вы, как лидер своей страны не раз проявляли мудрость во внешней политике и умение в управлении своей страной. Но нынче грядут неизбежно новые времена. Мудрость и сила политика состоит также в том, чтобы уметь соответствовать своими решениями новым вызовам времени. Беларусь будет вечно молодой страной с каждым новорожденным поколением. Это нужно учитывать и уважать. Наивысшее достижение лидера - уметь взрастить себе достойную замену и вовремя передать власть, чтобы еще успеть проконтролировать верность пути в будущее своего государства.

Верх такого мастерства в госсударственном управлении демонстрировали не многие лидеры в истории человечества. По моему мнению Вы на такую мудрость способны. Это осторожный и верный путь, которым стоит пройти чтобы не разрушить и не утопить свою страну в крови. К сожалению украинские вожди на такую самоотверженную любовь к своей стране оказались не способны, ни один, поэтому на нашей Украинской Земле сейчас идет война.

Я не желаю такого пути Беларуси, не желаю свободы и демократии дорогой ценой, ведь все эти цености можно осуществить и более мудрыми решениями».

Как бывшая политузница она попросила освободить всех белорусов, которые признаны правозащитниками и мировым сообществом узниками совести. Всего в списке Савченко 24 фамилии.

«Эти люди никогда не будут согласны с вашим мнением и они будут не одиноки, их поддержат многие в вашей стране. Но оставить людям пространство в стране на их мнение нужно. Лучше иметь открытую оппозицию чем позакулуарные интриги и нож в спине от соседей», — написала Савченко.

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